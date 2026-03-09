09/03/2026 17:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年2月CPI同比漲1.3%，PPI降0.9%

▷ 滬綜指收跌0.67%報4096.6點，成交額2.65萬億元

▷ 騰訊、火山引擎推出AI工具，無錫深圳發布OpenClaw支持政策 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬深股市跟隨中東戰爭持續下亞洲股市的頹勢，滬綜指今日（9日）收跌0.67%報4096.6點，再失四千一關，最低見4052點，深成指收低0.74%，創業板指跌0.64%。成交放量，滬深兩市全日交易額2.65萬億元（人民幣．下同），較上日大增4474億元或20%。港口航運概念集體下挫，航空、半導體板塊大跌。不過，市場認為中東衝突對中國宏觀經濟影響不大，A股「慢牛」趨勢料不改。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9183，較上個交易日4時30分收盤價大跌202點子，止兩連升，創2月9日以來一個月新低。今日人民幣兌一美元中間價報6.9158，較上個交易日跌133點子，兩連跌，創3月2日以來一周新低，較市場預測偏弱14點。*今日新聞精選*1. 國家統計局公布，2026年2月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.3%，升幅優於預期的0.8%，較1月擴大1.1個百分點，並創2023年1月以來最高；環比則漲1.0%，漲幅較1月擴大0.8個百分點。2026年2月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.9%，降幅小於預期的1.2%，較1月進一步收窄0.5個百分點，並創2024年7月最小；環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。2. 據《路透》報道，中國南部製造業和科技業中心廣東省的官員及企業高管上周五（6日）承諾，將在該省2萬億美元經濟體中全面推廣人工智能應用。此前一天，中國政府發布了「人工智能+」戰略，旨在將這項技術融入經濟發展的各個領域。報道指，官員們在討論政府工作報告及五年政策藍圖的會議上作出上述表態。該文件首次將AI驅動的產業升級置於經濟增長的核心位置。3. 騰訊今日正式上線WorkBuddy工具，毋須複雜部署即可使用，該工具被稱為騰訊版「小龍蝦」。WorkBuddy集成多種實用功能，支持文檔管理、協作溝通和任務跟蹤等，幫助用戶應對多樣化工作場景。騰訊表示，WorkBuddy的推出是為了滿足現代辦公對便捷性和高效性的需求，助力企業提升整體工作效能。用戶僅需下載應用即可立即體驗其便利功能。4. 據內媒報道，騰訊正在研發一款名為「QClaw」的OpenClaw一鍵啟動工具，用戶下載後即可通過該應用在本地電腦上一鍵部署「小龍蝦」。「小龍蝦」即是最近爆火的AI開源智能體OpenClaw的暱稱，這款開源軟件因圖標為紅色龍蝦得名，能通過自然語言指令自動執行文件整理、郵件收發等任務，甚至接管設備操作。目前QClaw還處於內測階段，預計近段時間內將上線。5. 無錫高新區今日發布《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵集意見稿）》，涵蓋基礎支持、產業落地、人才引育及安全合規等共計12條措施，單項支持最高達500萬元。深圳龍崗區此前於7日出台專項支持政策，鼓勵提供免費OpenClaw部署服務，並對向國際主流社區貢獻關鍵代碼、在技能交易平台開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發與具身智能設備結合的應用項目的，經認定後給予最高200萬元補貼。6. 火山引擎正式上線ArkClaw。據官方介紹，這是一款開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw，無需任何複雜配置，打開網頁即可使用24小時在線的AI助手。目前，現有的「火山方舟Coding Plan」用戶可以搶先體驗ArkClaw，「Coding Plan Pro」用戶登陸即可同步使用ArkClaw，「Coding Plan Lite」用戶可以免費體驗7天。ArkClaw支持多種主流AI模型，包括Doubao-Seed-2.0系列、Kimi2.5、MiniMax2.5和GLM等。7. 據內媒報道，霸王茶姬宣布正式進軍韓國市場，首店將於2026年第二季度正式開業。霸王茶姬韓國首店選址首爾江南(Gangnam)，還將同步開設另外兩家門店，分別選址首爾核心零售、娛樂商圈龍山(Yongsan)的I'Park Mall，以及年輕人聚集的大學城新村(Sinchon)。韓國是霸王茶姬進入的第8個海外市場。8. 小米集團今日宣布2026屆春季校園招聘正式啟動。本次招聘以「趁年輕做點更酷的事兒」為主題，面向2026屆海內外應屆畢業生開放研發類、算法類、測試類、運維類、硬件研發類等20餘類崗位，應聘需完成測評、筆試（部分崗位）、多輪面試等環節。工作地點覆蓋北京、上海、深圳、武漢、西安、南京六大城市。(jq)