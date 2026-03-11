09/03/2026 11:34

【ＡＩ】騰訊據報研發「QClaw」，可一鍵部署OpenClaw、關聯微信和QQ

《經濟通通訊社9日專訊》據內媒報道，騰訊(00700)正在研發一款名為「QClaw」的OpenClaw一鍵啟動工具，用戶下載後即可通過該應用在本地電腦上一鍵部署「小龍蝦」。「小龍蝦」即是最近爆火的AI開源智能體OpenClaw的暱稱，這款開源軟件因圖標為紅色龍蝦得名，能通過自然語言指令自動執行文件整理、郵件收發等任務，甚至接管設備操作。



報道指出，QClaw不是騰訊從零重寫的一套AI Agent框架，而是圍繞OpenClaw所做的產品化封裝，解決的是「普通人怎麼更容易把它跑起來、連起來、用起來」的問題。



目前流出的內測介紹顯示，QClaw最核心的產品形態是一個本地一鍵啟動包。如果用戶已在本機安裝OpenClaw，亦可直接一鍵關聯之前的信息。此外，QClaw還可以實現微信、QQ雙端接入，用戶可以在QClaw客服和Bot溝通。模型方面，支持Kimi，MiniMax等國產模型，也支持自定義模型。



據悉，目前QClaw還處於內測階段，預計近段時間內將上線。騰訊方面對此暫無回應。(wn)