09/03/2026 13:45

【兩會焦點】交通運輸部部長劉偉：C919國產大飛機安全載客超400萬人次

《經濟通通訊社9日專訊》據《央視新聞》報道，十四屆全國人大四次會議第二場「部長通道」今日在人民大會堂舉行，交通運輸部部長劉偉接受記者採訪時表示，中國綜合交通運輸體系建設取得突破性進展，交通強國建設邁出堅實步伐。



劉偉介紹稱，在基礎設施方面，這五年是建設最快的五年，「6軸7廊8通道」國家綜合立體交通網主骨架建成率突破90%。在運輸服務方面，客貨郵主要指標穩居世界前列，比如港口集裝箱吞吐量約佔全球的三分之一，快遞業務量去年突破2000億件，連續12年居全球首位。另外，在技術裝備方面，現代化水平大幅提升，比如C919國產大飛機安全載客突破400萬人次，自動化碼頭在規模、數量和技術水平上領跑全球。



據悉，C919大型客機是按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的全球新一代單通道幹線客機，採用先進氣動設計、先進推進系統和先進材料，碳排放更低、燃油效率更高。(wn)