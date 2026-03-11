09/03/2026 15:08

【ＡＩ】騰訊版「小龍蝦」WorkBuddy正式上線，定位全場景職場助手

《經濟通通訊社9日專訊》據騰訊雲消息，騰訊(00700)正式上線WorkBuddy工具，毋須複雜部署即可使用。該工具被稱為騰訊版「小龍蝦」，旨在提升用戶辦公效率。



據官方介紹，WorkBuddy集成多種實用功能，支持文檔管理、協作溝通和任務跟蹤等，幫助用戶應對多樣化工作場景。騰訊表示，WorkBuddy的推出是為了滿足現代辦公對便捷性和高效性的需求，助力企業提升整體工作效能。用戶僅需下載應用即可立即體驗其便利功能。



公開信息顯示，WorkBuddy由騰訊雲端CodeBuddy團隊開發，產品定位為全場景職場AI智能體桌面工作台。1月19日在騰訊內部啟動體驗測試，超過2000名員工參與使用。自2月6日起，WorkBuddy正式開放內測申請。(wn)