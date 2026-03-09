09/03/2026 14:09

【兩會焦點】堯德中：中國有望在三至五年後廣泛應用腦機接口技術

《經濟通通訊社9日專訊》全國兩會期間發布的「十五五」規劃綱要草案中，明確將量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等未來產業作為前瞻布局重點。據《路透》報道，全國人大代表、四川省腦科學與類腦智能研究院院長堯德中上周六（7日）在全國兩會期間接受採訪時表示，「新的政策不會立刻改變一切。我認為再過三至五年，我們會逐漸看到一些(BCI)產品開始真正面向公眾提供服務。」



中國去年發布的腦機接口國家發展戰略提出，到2027年實現關鍵技術突破，並在2030年前培育2至3家世界級企業。報道指，中國目前已成為全球第二個開展侵入式腦機接口人體試驗的國家。國內正在進行的試驗數量已經超過10項，與美國水平相當。今年，科學家計劃在全國招募50餘名患者參與相關研究。



與此同時，部分腦機接口治療項目已經在試點省份納入國家醫保體系。賽迪顧問(CCID)預計，中國腦機接口市場規模到2027年將達到55.8億元人民幣。



堯德中還指出，將腦機接口納入醫保體系以及建立國家標準，目的在於縮小科研、產業和臨床應用之間的巨大差距。「從實驗研究走向臨床應用的過程仍然非常漫長，這依然是一個需要解決的問題。」他同時透露，中國許多醫院已經建立腦機接口實驗室，以推動技術更快進入臨床階段。(jq)