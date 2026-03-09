09/03/2026 08:38

【外儲回升】中國2月外儲增287億重返3.4萬億美元，連續16月增持黃金

《經濟通通訊社9日專訊》國家外匯管理局公布，截至2026年2月末，中國外匯儲備規模為34278億美元，重返3.4萬億美元，較1月末上升287億美元，升幅0.85%。自2025年8月以來，中國外儲已連續七個月增加，外儲規模上一次超過3.4萬億美元，是2015年11月的3.43萬億美元。



除了外儲繼續增加，中國連續第16個月增持黃金。2026年2月末，中國黃金儲備上升至7422萬盎司，環比增持3萬盎司。自2025年8月以來，中國保持著每月不超過5萬盎司的增持規模。



外匯局公告解釋稱，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。(wn)