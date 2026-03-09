09/03/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣中間價創一周低，即期開市大跌319點子報6.93

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9158，較上個交易日跌133點子，兩連跌，創3月2日以來一周新低，較市場預測偏弱14點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開319點子，報6.9300，上個交易日即期匯率收盤報6.8981。



市場人士稱，地緣局勢急速升級加劇亞洲股債匯市場的壓力，美元持續偏強情況下，人民幣短期可能承壓，後續要看美伊戰爭會否降溫。



中金公司外匯團隊稱，若美元因油價支撐而繼續偏強，人民幣匯率的小幅偏弱或仍能吸引結匯需求的湧出，並為人民幣匯率提供一定支撐。



興業研究最新觀點稱，美伊衝突已經持續一周，油價大漲，如果高企的油價持續，這將顯著提升通脹，令全球經濟前景承壓。對美元指數繼續看上，上半年把握人民幣中長期購匯窗口。(jq)