09/03/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌202點子，止兩連升報6.9183，創一個月低

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9183，較上個交易日4時30分收盤價大跌202點子，止兩連升，創2月9日以來一個月新低，全日在6.9100至6.9300之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌178點子，報6.9241。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9158，較上個交易日跌133點子，兩連跌，創3月2日以來一周新低，較市場預測偏弱14點。



市場人士指出，當前地緣局勢沒有緩和跡象，美元延續偏強，人民幣短期或承壓，不過後續走向市場分歧較大，市場交易料持續活躍。



中金公司外匯團隊稱，若美元因油價支撐而繼續偏強，人民幣匯率的小幅偏弱或仍能吸引結匯需求的湧出，並為人民幣匯率提供一定支撐。(jq)