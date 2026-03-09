09/03/2026 11:06

【中東戰火】中國中東問題特使翟雋晤海合會秘書長：共同促和止戰

《經濟通通訊社9日專訊》中國外交部網站9日發文稱，中國政府中東問題特使翟雋8日在利雅得會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。



布達維表示，海灣地區緊張局勢升級嚴重威脅全球安全和穩定，不符合任何一方利益。海合會高度讚賞中方為促和止戰所作積極努力，願加強與中方溝通協調，共同推動局勢走向緩和。



翟雋表示，當前地區局勢高度複雜敏感，中方敦促各方立即停火止戰，防止緊張事態進一步升級，盡早重回談判軌道。中方讚賞海合會特別外長會強調對話和外交是克服當前危機、維護地區穩定的唯一途徑。中方將進一步發揮建設性作用，與海合會和海灣國家一道，積極促和止戰，推動緊張局勢降溫。(sl)