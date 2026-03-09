09/03/2026 11:32

【中東戰火】伊朗駐華大使：要能源運輸安全得到保證，美國以色列必須離開

《經濟通通訊社9日專訊》中東戰火持續，伊朗駐華大使法茲里9日回答中國媒體《中新社》記者提問時指出，「現在導致我們地區不安全的是美國和以色列，如果世界希望能源運輸的安全得到保證，那麼首先，美國和以色列必須離開本地區」。



法茲里指，如果世界非常擔憂能源運輸安全的話，那麼必須先問一個很重要的問題：美國究竟是得到了哪個重要國際機構的授權，才對伊朗發動襲擊的？美國的行為沒有得到任何許可。



法茲里又稱，「伊朗此前一貫是霍爾木茲海峽通行的安全保障者，現在也是」，而美國是本地區不安全的來源，美國只能通過離開這個地區保證霍爾木茲海峽和能源通道的安全，而不是增加其在本地區的軍事力量。(sl)