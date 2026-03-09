09/03/2026 11:59

【兩會焦點】農業農村部長韓俊：建議居民食物消費中適當減油、增豆、加奶

《經濟通通訊社9日專訊》農業農村部部長韓俊9日在全國人大會議第二場「部長通道」上表示，現在中國居民食物消費中，油吃得多、豆和奶消費偏少，人均烹調用油量超出科學膳食推薦量的40%，人均奶類消費量僅為世界平均的三分之一，大豆及豆製品攝入不到推薦量的60%，「我們建議適當減油、增豆、加奶」。



此前國家主席習近平於6日看望參加全國政協會議的醫藥衞生界、社會福利和社會保障界委員並參加聯組會時曾指出，到2035年建成「健康中國」是中共中央作出的一項戰略決策，「十五五」是實現這一目標的關鍵時期，必須加緊推進，力求取得決定性進展。



去年10月中共中央、國務院印發的《「健康中國2030」規劃綱要》，其中一項舉措為制定實施國民營養計劃，建立健全居民營養監測制度，對重點區域、重點人群實施營養干預，重點解決微量營養素缺乏、部分人群油脂等高熱能食物攝入過多等問題，逐步解決居民營養不足與過剩並存問題，目標到2030年全國人均每日食鹽攝入量降低20%，超重、肥胖人口增長速度明顯放緩。(sl)