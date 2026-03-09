09/03/2026 09:33

【聚焦數據】中國2月CPI同比漲1.3%，PPI跌幅收窄至0.9%，均勝預期

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2026年2月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.3%，升幅高於預期的0.8%，較1月擴大1.1個百分點，並創2023年1月以來最高。其中，城市上漲1.4%，農村上漲0.9%；食品價格上漲1.7%，非食品價格上漲1.3%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲1.6%。1-2月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.8%。



2月，全國居民消費價格環比上漲1.0%。其中，城市上漲1.0%，農村上漲0.7%；食品價格上漲1.9%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格上漲0.8%，服務價格上漲1.1%。



*PPI下降0.9%為2024年7月以來最小跌幅*



2026年2月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.9%，降幅小於預期的1.2%，較1月進一步收窄0.5個百分點，並創2024年7月最小；環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。



2月，工業生產者購進價格同比下降0.7%，降幅比上月收窄0.7個百分點；環比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。1-2月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降1.2%，工業生產者購進價格下降1.1%。(sl)