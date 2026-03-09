09/03/2026 10:02

▷ 2026年2月全國PPI同比下降0.9%，環比漲0.4%

▷ PPI同比降幅連續三個月收窄

▷ 鋰離子電池製造價格同比轉漲，電子元件等行業價格上漲

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2026年2月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.9%，降幅小於預期的1.2%，較1月進一步收窄0.5個百分點，並創2024年7月最小；環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受國際大宗商品價格上行，國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，全國PPI環比上漲，同比降幅連續收窄。*鋰離子電池製造價格同比連降33個月後轉漲*從同比看，全國PPI降幅已連續三個月收窄。國內宏觀政策集成效應持續顯現，部分行業價格呈積極變化。一是現代化產業體系加快建設，相關行業價格同比上漲。「人工智能+」蓬勃發展，電子元件及電子專用材料製造價格上漲4.9%，控制微電機價格上漲1.6%，服務消費機器人製造價格上漲0.7%；高端裝備增勢強勁，航空器製造價格上漲7.7%，船舶及相關裝置製造價格上漲0.5%。二是市場競爭秩序持續優化，部分行業價格同比企穩回升。重點行業產能治理與「內捲式」競爭綜合整治持續顯效，光伏設備及元器件製造價格上漲3.2%，漲幅比上月擴大2.7個百分點；鋰離子電池製造價格由上月下降1.1%轉為上漲0.2%，為月度同比連降33個月後首次上漲；煤炭開採和洗選業、水泥製造、新能源車整車製造、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅比上月分別收窄2.8個、1.5個、0.5個和0.3個百分點。*PPI環比連續五個月上漲，算力增長帶動部分行業漲價*從環比看，全國PPI已連續五個月上漲。本月PPI環比運行的主要特點：一是國際有色金屬、原油價格上行拉動國內相關行業價格上漲。有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格環比分別上漲7.1%和4.6%，其中銀冶煉、金冶煉、鋁冶煉和銅冶煉價格分別上漲16.9%、8.4%、4.2%和3.7%。石油和天然氣開採業、精煉石油產品製造、有機化學原料製造價格分別上漲5.1%、0.7%和1.3%。受成本推動等因素影響，電氣機械和器材製造業價格上漲1.2%。二是算力增長帶動部分行業需求增加價格上行。計算機通信和其他電子設備製造業價格環比上漲0.6%，其中電子半導體材料、外存儲設備及部件、集成電路封裝測試系列價格分別上漲2.8%、1.2%和1.1%。(sl)