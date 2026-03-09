09/03/2026 10:56

《匯海威言－毛偉廉》美國非農現負增長，或加速結束戰爭？

《匯海威言》正當中東戰事持續之際，美國於上周五（6日）公布的2月就業數據，猶如一盆冷水澆在華爾街頭上。2月非農新增職位意外錄得負9.2萬個，遠遜於市場預期的增加5.8萬個及前值的增加13萬個；失業率更回升至4.4%，高於1月的4.3%。這份就業報告，不僅打破了勞動市場「趨於穩定」的樂觀預期，更可能成為迫使特朗普政府提早結束中東戰事的關鍵轉捩點，本周市場將高度關注美國2月按年CPI、第三季GDP增長及1月按年核心PCE。



再深入分析，2月的職位流失相當全面，凸顯美國經濟轉弱。教育醫療行業大幅減少3.4萬個職位，酒店業流失2.7萬個，就連過去表現穩健的建築、製造及運輸倉儲業均錄得逾萬個職位縮減。除凱撒醫療集團(Kaiser Permanente)逾3萬名醫護罷工及2月初極寒天氣的短期因素外，更根本的問題在於美國勞動力市場的放緩仍在持續。與此同時，1月零售銷售增長錄得負0.2%，同樣反映經濟動能正在顯著轉弱。



這些重要數據公布後，市場對美國聯儲局減息的預期升溫。利率期貨顯示，市場預期的2026年全年減息次數，已由數據公布前的1.58次升至1.76次。聯儲局理事米蘭更直言，疲弱的就業報告「加強了進一步減息的理據」，並重申宜將利率下調至2.5厘至2.75厘的中性水平。然而，阻礙減息的關鍵變數，正是燃燒至第9天的中東戰火。



自2月底美以聯軍對伊朗發動打擊、伊朗封鎖霍爾木茲海峽以來，國際油價已飆升至每桶90美元水平。霍爾木茲海峽承載著全球約五分之一的海運石油及天然氣貿易，一旦航運持續受阻，油價極可能衝破100美元大關。油價攀升不僅直接推升汽油價格，更會透過機票、物流成本等連鎖效應，令整體通脹反彈。烈治文聯儲主席巴金指出，能源價格變化是評估貨幣政策的重要因素，若衝擊屬長期性，聯儲局便不能忽視。



另外，特朗普正面對嚴峻的政治壓力。《路透社》最新民調顯示，僅27%美國民眾贊成特朗普下令空襲伊朗，反對者多達43%；其整體支持率更跌至39%。隨著六名美軍在衝突中陣亡，多達56%受訪者擔憂總統過於傾向動武。更關鍵的是，45%民眾表示，若油價因戰爭上漲，他們支持對伊行動的可能性將降低。距離11月中期選舉僅剩8個月，選民首要關心的始終是經濟議題，遠勝於外交軍事對抗。



哥倫比亞大學教授傑弗里．薩克斯(Jeffrey Sachs)更直指，特朗普在經濟與關稅問題上失信於民，民望將持續下滑，中期選舉勢必失利。



綜合上述因素，2月非農的負增長無疑為特朗普敲響了警號。經濟放緩、油價攀升、民望下滑三重壓力之下，縮短戰事以換取減息空間，已成其挽救選情的理性選擇。聯儲局主席將於5月換屆，候任主席沃什預計將面臨來自白宮的降息壓力。若戰事能在短期內平息，油價回落的同時，聯儲局便可放開手腳在下半年重啟減息。



這意味著，特朗普未來有可能因意識到戰爭持續將重創美國經濟，並對中期選舉造成不利影響，而被迫在攻伊政策上轉趨溫和。若地緣政治風險因此降溫，相關金、油價格或將出現明顯回吐。因此，市場需密切關注特朗普的最新言論與外交態度變化。



*本周黃金技術分析*



現貨金於上周五（6日）收報每盎司5171美元，接近當日高位5175美元，顯示上升動能依然存在。從技術指標來看，日線圖RSI位於55，未達超買區，但月線圖RSI高達91，屬於嚴重超買水平，意味短線上升空間有限，隨時可能重演上周二（3日）單日急跌384美元的大幅回吐。故持有槓桿黃金倉位的投資者須提高警覺，嚴控風險。



上方阻力：

第一阻力為5206美元（3月4日高位），若有效突破此區，短線或有機會挑戰第二阻力5380美元（3月3日高位）。



下方支持：

第一支持為4996美元（3月3日低位），若此關失守，金價可能進一步下探第二支持4842美元（2月17日低位）。



*本周重要消息*



周三（11日）

20:30：美國2月按年CPI，預測為升2.5%，前值為升2.4%。



周四（12日）

01:00：美國拍賣10年期國債，上次中標利率為4.177%。



周五（13日）

01:00：美國拍賣30年期國債，上次中標利率為4.750%。

20:30：美國第三季GDP增長，預測為1.4%，前值為4.3%。

20:30：美國按年核心PCE，預測為升3.1%，前值為升3%。



*本文撰於2026年3月9日上午1時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



