09/03/2026 10:22

【中東戰火】伊朗新任最高領袖穆杰塔巴：曾打兩伊戰爭，對外立場強硬

《經濟通通訊社9日專訊》伊朗專家會議推選哈梅內伊之子，現年56歲的穆杰塔巴，接替其遇襲身亡的父親擔任伊朗最高領袖。



穆杰塔巴1969年出生於什葉派聖城馬什哈德，成長期間，其父領導反對巴列維王朝的運動。青年時期，他參加了兩伊戰爭。



他在伊朗什葉派神學中心庫姆的神學院師從保守派宗教人士學習，擁有「胡賈特伊斯蘭」神職等級。



不過，他從未在伊朗政府中擔任過正式職務，僅出現在忠誠派集會中，極少公開演講。



穆杰塔巴在其父執政期間累積權力，成為接近安全部隊及他們所控制的龐大商業帝國核心人物。他反對試圖與西方接觸以遏制伊朗核計劃的改革派。(rc)