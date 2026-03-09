09/03/2026 13:40

【中東戰火】日本股市恐慌指數飆升，高盛認為或迎來大幅回調

《經濟通通訊社9日專訊》油價飆升打擊外界對日本經濟前景和企業獲利的樂觀情緒，日股恐慌指數升至2020年新冠疫情以來的最高水平。



日經225指數的1年期隱含波動率周一（9日）升至30多點，達到2020年3月以來的最高水平。該指數衡量投資者預期未來一年價格波動的幅度，已經超過約28點的近期峰值，該峰值分別在2025年4月美國關稅衝擊和2024年9月日本央行加息後達到。



高盛Bruce Kirk等策略師警告，鑑於自去年4月所謂「解放日」的相關波動以來相對平靜，日股「大幅回調的風險」正在加劇。這種高波動性可能會持續下去，直到該地區的地緣政治局勢更加明朗為止。從歷史角度來看，日股自2025年4月以來未出現重大回調，此事極不尋常。



日經225指數現報52000.5點，跌3620.34點，或6.51%。(rc)