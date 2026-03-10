10/03/2026 17:32

《外圍焦點》美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社10日專訊》美股三大指數昨日（9日）走勢猶如過山車，早段受伊朗戰事拖累暴跌，但美國總統特朗普其後表示戰爭或接近尾聲，油價大幅回落，美股出現報復性反彈。道指收市升239.25點或0.5%，報47740.8點；標指升55.97點或0.83%，報6795.99點；納指升308.27點或1.38%，報22695.95點。港股方面，恒生指數收市報25959，升551點或2.2%，成交3309億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚10:00pm，美國公布2月成屋銷售，料由391萬降至388萬，月率跌幅料由8.4%收窄至0.8%。



在美國，今日公布業績的公司有：BioNTech SE American Depositary Share(US.BNTX)、歡聚(US.JOYY)、蔚來(US.NIO)等。(wa)