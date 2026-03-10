25,959.90
+551.44
(+2.17%)
8,710.26
+128.80
(+1.50%)
5,060.53
+118.80
(+2.40%)
4,123.14
+26.54
(+0.648%)
4,674.76
+59.30
(+1.285%)
14,354.07
+286.57
(+2.037%)
71,027.2900
+2,595.1300
(3.792%)
71,027.29
+2,595.13
+3.792%
2,066.5700
+73.6000
+3.693%
10/03/2026 17:05
美元兌人民幣報6.8757，內地首兩個月美元計出口按年升21.8%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.581
|99.175
|-0.594
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.68/72
|157.45/49
|157.65/69
|歐元/美元
|1.1643/47
|1.1650/54
|1.1636/64
|英鎊/美元
|1.3453/57
|1.3469/73
|1.3433/37
|美元/瑞郎
|0.7761/65
|0.7759/63
|0.7770/74
|美元/加元
|1.3583/87
|1.3581/85
|1.3587/91
|澳元/美元
|0.7093/97
|0.7097/01
|0.7073/77
|紐元/美元
|0.5923/27
|0.5925/29
|0.5931/35
|美元/人民幣
|6.8755/59
|6.8741/45
|6.9071/75
|美元/港元
|7.8241/45
|7.8252/56
|7.8210/14
*上述報價只供參考用