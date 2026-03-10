25,959.90
+551.44
(+2.17%)
8,710.26
+128.80
(+1.50%)
5,060.53
+118.80
(+2.40%)
4,123.14
+26.54
(+0.648%)
4,674.76
+59.30
(+1.285%)
14,354.07
+286.57
(+2.037%)
70,749.9900
+2,317.8300
(3.387%)
5,183.6400
+45.1500
+0.879%
10/03/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.606
|99.175
|-0.569
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.62/66
|157.68/72
|157.65/69
|歐元/美元
|1.1651/55
|1.1643/47
|1.1636/64
|英鎊/美元
|1.3458/62
|1.3453/57
|1.3433/37
|美元/瑞郎
|0.7752/56
|0.7761/65
|0.7770/74
|美元/加元
|1.3577/81
|1.3583/87
|1.3587/91
|澳元/美元
|0.7112/16
|0.7093/97
|0.7073/77
|紐元/美元
|0.5937/41
|0.5923/27
|0.5931/35
|美元/人民幣
|6.8725/29
|6.8755/59
|6.9071/75
|美元/港元
|7.8241/45
|7.8241/45
|7.8210/14
*上述報價只供參考用