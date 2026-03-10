25,764.57
+356.11
(+1.40%)
4,115.46
+18.86
(+0.460%)
4,666.50
+51.04
(+1.106%)
14,288.35
+220.85
(+1.570%)
69,174.9600
+742.8000
(1.085%)
10/03/2026 09:09
美匯指數報98.787，美國總統特朗普指對伊朗軍事行動將很快結束
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.787
|99.175
|-0.388
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.58/62
|157.68/72
|157.65/69
|歐元/美元
|1.1624/28
|1.1622/26
|1.1636/64
|英鎊/美元
|1.3434/38
|1.3433/37
|1.3433/37
|美元/瑞郎
|0.7770/74
|0.7772/76
|0.7770/74
|美元/加元
|1.3590/94
|1.3592/96
|1.3587/91
|澳元/美元
|0.7070/74
|0.7068/72
|0.7073/77
|紐元/美元
|0.5923/27
|0.5926/30
|0.5931/35
|美元/人民幣
|6.9067/71
|6.9065/69
|6.9071/75
|美元/港元
|7.8213/17
|7.8206/10
|7.8210/14
上述報價只供參考用