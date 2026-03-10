10/03/2026 07:53

▷ 特朗普稱戰爭或近尾聲，油價回落

▷ 道指收市升239.25點，標指、納指同漲

▷ G7討論釋放戰略石油儲備，未定案

《經濟通通訊社10日專訊》美股三大指數周一（9日）走勢猶如過山車，早段受伊朗戰事拖累暴跌，但美國總統特朗普其後表示戰爭或接近尾聲，油價大幅回落，美股大市出現報復性反彈，最終全線收高。道指收市升239.25點，或0.5%，報47740.8點；標指升55.97點，或0.83%，報6795.99點；納指升308.27點，或1.38%，報22695.95點。與此同時，博通(US.AVGO)抽升逾4%，美光科技(US.MU)及AMD(US.AMD)雙雙升逾5%，而英偉達(US.NVDA)亦錄得2.7%的升幅。當日早段，油價狂飆引發投資者對經濟增長放緩的深度憂慮，道指早盤一度狂瀉近900點，標指與納指的跌幅亦曾高達1.5%。 ​然而，大市在盤中迎來戲劇性轉機。特朗普公開表示，對伊朗的軍事行動可能接近尾聲，並透露美軍正考慮全面接管霍爾木茲海峽。此外，有美國官員暗示政府正考慮奪取伊朗的戰略石油島嶼，以切斷該政權的資金鏈，促使大市從早盤的巨大跌幅中逆轉。 ​原油市場經歷極度波動的一日。紐約期油一度突破每桶100美元大關，最高更觸及119美元。這是自2022年投資者對俄烏衝突作出反應以來，油價首次升穿100美元大關。不過，隨著停戰曙光初現及潛在的政策干預，油價急劇回落。周一尾市，紐約期油單日下挫8%，至每桶83美元；布蘭特期油亦回落6%，至每桶87美元。為進一步穩定全球能源市場，七大工業國集團(G7)的財長周一已就釋放戰略石油儲備進行討論，但暫未做出最終決定。*美元呈強勢反彈*美匯指數呈強勁反彈走勢，日內突破99關口，最高曾觸及99.69水平，升幅約為0.3%。美元兌日圓整體維持強勢，日內報158.34，升約0.4%。歐元兌美元匯價報1.1581，跌約0.3%。受美元轉強影響，現貨金價日內曾跌逾2%，下試每盎司5015美元水平，日內報5138美元，跌約0.6%。紐約期金亦同步下跌約0.06%，報每盎司約5155美元。(jf)