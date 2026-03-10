10/03/2026 17:02

《本港經濟》本港2月中小企營商氣氛改善，中小企業務收益的現時和展望動向指數均升至近兩年高位

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處今日發表2026年2月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從2026年1月在收縮區域的43.4上升至2026年年2月的45.3，而未來一個月（即3月）的業務收益展望動向指數為47.6。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2026年2月較上月上升，特別是零售業（從38.4上升至41.4）、飲食業（從38.6上升至41.4）及進出口貿易業（從45.7上升至47.4）。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2026年年1月的46.0上升至2026年年2月的47.1，而未來一個月（即3月）的新訂單展望動向指數為47.9。



政府發言人表示，2月中小企的營商氣氛改善，中小企業務收益的現時和展望動向指數均升至近兩年高位。中小企就業人數的現時動向指數亦較上月改善。



展望未來，本地營商氣氛應會隨著經濟持續擴張得到支持。政府會密切監察外圍環境的演變，包括中東地緣政治緊張局勢升溫以及主要經濟體反覆的經貿政策的情況。(ul)