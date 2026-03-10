10/03/2026 10:04

《宏觀脈動－吳永強》油價飆升下的資產配置策略

《宏觀脈動》美伊衝突爆發至今已超過一星期，市場關注焦點從衝突範圍與持續時間，轉移至其對全球經濟前景的長期影響，甚至滯脹疑慮若隱若現。



全球石油運輸關鍵航道霍爾木茲海峽持續關閉，加上阿聯酋與科威特等產油國因儲油設施瀕臨溢滿而被迫減產，石油供應遭受嚴重干擾，油價於周一（9日）突破每桶100美元大關，創近4年高位。伊朗其後語帶威脅指油價可達每桶200美元，但在美國總統特朗普稱衝突將會很快結束後，油價即跌破100美元的水平。



戰爭對資金輪動及投資者避險情緒帶來短暫衝擊，但油價飆升的影響更為深遠持久，從通脹到實體經濟，再傳導至企業盈利與股市估值重估。



油價是否會「higher for longer（更高更久）」？戰局發展難以預測，但歷史脈絡可用作參考。自2001年阿富汗戰爭至2025年以色列與伊朗的十二日戰爭，在七場對石油價格影響顯著的地緣政治衝突（主要集中在中東地區）中，以布蘭特原油為例，油價於衝突爆發後多呈短期急升並迅速見頂，市場平均需時約14個交易日消化。至於代表避險情緒的美元指數，平均在衝突後10至15個交易日見頂回落，與油價回落時點相近，顯示市場通常需約兩周時間消化壞消息。



歷史上當然也有特例，1990年伊拉克入侵科威特期間，油價於首三日上漲近三成後持續攀升，歷時48個交易日才於40.15美元見頂，累計升幅高達93%。



觀乎今次美伊衝突，我們仍傾向判斷油價在短暫急升後將逐步回落。核心理由在於戰火已透過油價外溢至全球經濟，歐洲和中東等多國難以長期容忍石油航道被封鎖。對美國而言，油價持續高企不利股市與經濟，會對特朗普政府的中期選舉選情帶來挑戰。回顧去年4月，解放日關稅政策引發美債市場動盪，終令特朗普被迫退讓，「TACO」之名自此廣為流傳。特朗普近日被問及是否派地面部隊進入伊朗時，亦謹慎回應必須有非常充分理由，顯示美國不願陷入長期泥漿摔角，「TACO」或會再次出現。



今次油價上漲源自供應中斷而非需求激增，無論產油國或進口國均不樂見，在G7集團據報討論協調釋放戰略石油儲備的短期應對之外，相信各方終將尋求到解決方案，因此滯脹憂慮目前仍言之過早。



然而，面對短期風險仍高，投資者宜先加強防守，輪換至防守性板塊以減低投資組合的波動，同時可考慮增持短期美國國債，並戰略性配置黃金作為避險及抗通脹核心資產，建議佔投資組合約5%至10%；至於原油價格波動劇烈，則宜暫時觀望。



若美伊局勢有所緩和，並確認對全球經濟影響有限，可重新增持中美增長股，例如AI及科技板塊；債券則可延長存續期並增持投資級企業債；商品市場就維持黃金的戰略配置。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



