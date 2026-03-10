10/03/2026 08:31

【兩會焦點】李慧琼：擬就香港首份五年規劃提建議，以「一國兩制」相適應的方式制定規劃

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》全國人大常委李慧琼表示，「十五五」規劃綱要草案和國家發展規劃法草案，均提到港澳內容，充分體現中央政府特別是國家主席習近平的重視。她說會調查研究、收集意見後，向特區政府就香港首份五年規劃提出建議。



對於國家立法，以規定發展規劃並支持港澳主動對接，香港是否將要恒常化五年發展規劃的工作？李慧琼接受訪問時說，為香港是資本主義自由經濟體系，一定要以「一國兩制」相適應的方式制定規劃，例如思考是否如內地一樣，訂立硬性指標。而本港過去在沒有相關規劃的情況下，社會經濟轉型面對很多挑戰，期待規劃綱要為未來發展提供更清楚方向，協助更快轉型。