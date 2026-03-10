10/03/2026 08:53

【中東戰火】4月客運燃油附加費勢加，業界：料增最多9%

中東局勢影響油價，期油昨（9日）曾一度升近30%至近每桶近120美元，創2022年中以來新高。國際油價與燃油附加費的定價息息相關，燃油附加費通常是每月調整一次。



有旅遊界人士指已收到個別航空公司通知，下月會增加燃油附加費，加約3%至9%，暫未知長途航線收費，但料加幅更高。參考旅議會資料，2月短途航班大多收165元以下，長途航班差異較大，按目的地和客艙級別，由140元至近萬元不等。消息指，有航空公司的內地線加10元，往東南亞加20元。



另外，縱橫遊常務董事袁振寧透露，有已報暑假長線團的客人，由於需經土耳其、杜拜或卡塔爾轉機，擔心中東局勢和安全而查詢退團安排，甚至不介意旅行社收取退團行政費。《香港經濟日報》