10/03/2026 19:45

【ＡＩ】聯想在香港創新科技大會展示混合式AI策略，推動香港AI普及落地

《經濟通通訊社10日專訊》聯想(00992)今日於「2026年香港創新科技大會」上展現對香港市場的持續承諾，並展示如何憑藉其全球人工智能(AI)技術實力，支持香港在AI方面的重點發展方向，包括推動產業化、人才培育及生態圈協作。



聯想於會上展示了其混合式AI（Hybrid AI）策略，協助企業在不同產業及基礎設施中高效部署、完善管治並規模化地拓展AI應用，同時兼顧合規要求及負責任發展。



財政司司長陳茂波於會上就人工智能如何推動可持續經濟發展，以及進一步鞏固香港作為全球創科樞紐的地位分享看法。他說，當前世界主要經濟體均高度重視人工智能的發展。香港正銳意將人工智能發展成重點產業，同時積極推動人工智能賦能千行百業，實現「AI+」。



他指出，創新只有在政府、學術界與業界攜手合作的生態系統中，方能蓬勃發展。Lenovo在人工智能領域具備雄厚技術實力，並擁有豐富的跨行業解決方案部署經驗，將為香港推動相關發展提供重要支持。



聯想集團執行副總裁兼方案服務業務集團總裁黃建恒表示，AI正進入一個以落地執行和可衡量成效為核心的新階段。隨著香港在各行各業加快AI應用步伐，成功關鍵在於可信賴的基礎設施、完善的管治機制，以及整個生態系統的協作。聯想的混合式AI策略正正協助企業以安全、高效及負責任的方式拓展AI應用。(bi)