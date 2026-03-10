10/03/2026 11:34

【中東戰火】嘉信理財:戰事帶來很多不確定性，惟料較長期利率不會有太多下行空間

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普表示，伊朗戰事已大致完成，行動可能很快結束，帶動隔晚美股由跌轉升。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)一度升近20%後顯著回落。嘉信理財董事總經理兼嘉信金融研究中心首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，一旦油價能夠稍為穩定下來，都會為股市帶來喘息的機會，但投資者或仍將面對驚人波幅。



原油價格本周一曾升穿每桶100美元，是自2022年以來首次。隔晚美股反彈前，VIX急升並自去年4月關稅戰以來首次觸及35水平，反映波動性加劇，而且有跡象顯示，隨著衝突若持續及據報海灣國家減少石油產量，對沖基金可能正在押注市場將面臨進一步壓力。



嘉信理財表示，標普500指數正下試去年11月低位約6550點，而200天移動平均線此前在6582點附近。美股三大主要指數上周五（6日）大幅下挫，主要是由於原油價格上星期飆升35%。市場繼續在戰事和高油價帶來的通脹衝擊，與經濟增長可能放緩之間角力；目前以通脹上升風險佔上風，並推高了利率。戰事帶來了很多不確定性，但預期較長期利率不會有太多下行空間。(bi)