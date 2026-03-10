10/03/2026 19:21

【中東戰火】保監局：航運專項風險池戰爭險保費升5至10倍

《經濟通通訊社10日專訊》保監局一般業務部副總監趙偉洋表示，中東戰爭開始後，全球高風險海域增加，環球戰爭險保費較戰前增長10倍。至於去年11月在港成立，旨在為中資及華資船隻提供地緣政治及戰爭風險保障的「航運專項風險池」的戰爭險保費，升幅介乎5至10倍。



趙偉洋表示，航運專項風險池為中資、華資船隻提供有關戰爭風險的保障，使船東有更佳應變能力，目前有5間保險公司參與，承保能力約1.3億美元，該風險池未來會引入更多中資保險公司參與，以提升承保能力。



他又透露，有超過10艘由香港航運專項風險池承保的中資船隻正處於波斯灣海域，均為貨船，暫未收到索賠申請。戰事爆發後，有船東查詢投保風險池。



保監局行政總監張雲正表示，「航運專項風險池」的概念是「國船港保」，當市場發現一些保費大幅上升，中國船隊目前為世界上最大的船隊，要考慮需否跟從國際市場價格、抑或香港自身可有少許定價權。他又指，從承保角度而言，掛中國國旗的船隻，在具戰爭風險地域所面對的風險，亦未必與其他國家船隻在同一地域所面對的風險相同，故此需思考香港的承保標準是否必須跟世上其他地方承保標準一致。(bi)