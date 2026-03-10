10/03/2026 19:56

《再戰明天》日本公布PPI，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》日本公布PPI，及美國公布CPI，料為周三（11日）市場焦點。



*美聯儲金融監管副主席發表演講，蔚來公布業績*



各國重要經濟活動方面，東盟高級經濟官員在經濟部長會議前舉行預備會議（至12日）。周三本港時間4:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯參加一個爐邊談話活動。晚上9:30pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就監管問題發表演講。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布2月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.3%收窄至2.2%。3:00pm，德國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.1%收窄至1.9%。8:30pm，美國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料維持於2.4%；2月核心消費者物價指數年率升幅料維持於2.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。(wa)