10/03/2026 11:31
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.02厘繼續尋底
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.02083厘，跌2.441基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.38917厘，跌4.113基點。
隔夜息報1.34833厘，升1.631基點；一周拆息跌10.547基點，報1.56018厘，兩周則跌10.143基點，報1.69厘。長息方面，六個月拆息升0.071基點，報2.63196厘，一年期則升1.899基點，報2.8厘。
港元匯價今日在7.8241-7.8189之間上落，最新報7.8234。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.34833厘，升1.631基點；一周拆息跌10.547基點，報1.56018厘，兩周則跌10.143基點，報1.69厘。長息方面，六個月拆息升0.071基點，報2.63196厘，一年期則升1.899基點，報2.8厘。
港元匯價今日在7.8241-7.8189之間上落，最新報7.8234。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.34833
|+1.631
|一周
|1.56018
|-10.547
|兩周
|1.69
|-10.143
|一個月
|2.02083
|-2.441
|兩個月
|2.27369
|-5.238
|三個月
|2.38917
|-4.113
|六個月
|2.63196
|+0.071
|一年
|2.8
|+1.899
資料來源：香港銀行公會