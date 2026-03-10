10/03/2026 19:04

陳茂波：馬年伊始香港經濟展現良好勢頭，香港金融體系已建立龐大緩衝

《經濟通通訊社10日專訊》財政司司長陳茂波出席中資企業新春酒會表示，馬年伊始，香港經濟展現良好勢頭，儘管最近地緣局勢難免會對金融市場造成波動，但香港金融體系已建立龐大緩衝，特區政府會緊密監察市場情況，而市場過去一段時間都有序暢順運作。



他指出，國際大局風雲變幻，應對關鍵在於辦好自己的事，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港在「一國兩制」下擁有獨特的制度優勢和國際化特色，作為國際金融、貿易、航運、創科中心，更要發揮好自身所長，加快融入和服務國家發展大局，同時推動自身的高質量發展。



他提及，中資企業植根香港，積極支持特區政府推動香港的經濟發展，在各行各業都擔當中流砥柱的角色，近年來內地企業加快「出海」的步伐，不少都利用香港的平台，香港歡迎更多內地企業來港。他說在財政預算案中提出設立跨界別專業服務平台支持「出海」企業，有關平台在本月就會開始服務。



他續指，特區政府十分鼓勵和歡迎中資企業積極參與北部都會區的發展，當局已準備好優惠的政策包，同時做好準備，非常願意在政策上給予彈性，在合作模式上多方面創新，包括土地和稅務優惠、財政支持和共同投資等，助力中資企業在港投資新業，特區政府的團隊會全力以赴做好服務，對接好企業的需要。(bn)