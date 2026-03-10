10/03/2026 18:03

【中東戰火】分析：伊朗衝突持續，促使市場重新評估增長股及AI相關股份

《環富通基金頻道10日專訊》美以發動打擊伊朗引發的衝突持續逾一周，針對霍爾木茲海峽石油通道問題，駿利亨德森投資環球多元資產團隊主管和投資組合經理Adam Hetts及投資組合經理Oliver Blackbourn指出，能源供應受阻、油價與天然氣價格上升，加上缺乏清晰的降溫路徑，正推高通脹風險，並令全球市場波動加劇。



該行認為，若衝突持續，可能會加深經濟壓力；但美國的政治考量亦可能令局勢快速被定調為「勝利」或迅速落幕，使資產價格前景仍然充滿不確定性。



Blackbourn指，較強的美元及更高的油價正為亞洲股市帶來壓力，而亞洲市場此前在今年頭兩個月表現強勁。油價上升亦令市場重新審視AI概念股及增長股，因為本來支撐這些板塊的樂觀經濟前景，現正面臨能源成本上升的潛在拖累。(hl)