10/03/2026 12:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國2月非農就業職位減少9.2萬個

▷ 失業率升至4.4%，勞動參與率降至62.0%

▷ 平均每周收入按年增長3.8% More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道10日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就美國2月勞動市場發表評論。*薪資增長穩健有望支持消費，推動減息愈來愈艱難*2月美國非農就業數據令人大失所望：市場原先預期非農將錄得約5.5萬個新增職位，但最終反而減少9.2萬個。此前1月份曾出現顯著的上行驚喜，增加12.6萬個（由原先公布的13萬個向下修訂）。細項顯示，1月份教育及醫療服務行業表現出色，錄得12.9萬職位增長，但2月卻減少3.4萬。這部分或與罷工有關：診所醫生減少3.7萬人，但醫院仍增加1.2萬個職位。消費及休閒服務業的疲弱亦持續惡化，職位由1月減少1.2萬個擴大至2月減少2.7萬個。製造業亦結束1月份短暫的正增長（增加5000個職位），2月重新轉為減少1.2萬個職位。在解讀上述疲弱數據時，亦需留意2月份惡劣天氣及統計調整因素的影響。隨著招聘市場疲弱，失業率微升0.1個百分點至4.4%，主要因勞動參與率由62.1%下降至62.0%，一定程度上印證了天氣因素的影響。整體而言，報告顯示勞動市場已重返充裕區間，但程度相對溫和。值得注意的是，儘管2月份就業數據疲弱，薪資增長仍然穩健，平均每周收入按年增長由3.7%升至3.8%，有望繼續支持消費。對聯儲局而言，有關數據難以對政策方向帶來重大改變，但或會令部分偏鴿派的官員反對暫停減息--不過，面對當前能源價格不斷走高並更為波動的環境，推動減息將愈來愈艱難。(wa)