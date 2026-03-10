10/03/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升176點子，止兩連跌報6.8982，創近三年高
《經濟通通訊社10日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8982，較上個交易日升176點子，止兩連跌，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點，上個交易日報6.9158。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8982
|-176.00
|1歐元/人民幣
|8.0198
|+519.00
|100日圓/人民幣
|4.3717
|+64.00
|1港元/人民幣
|0.8820
|-30.90
|1英鎊/人民幣
|9.2658
|+628.00
|1澳元/人民幣
|4.8765
|+557.00
|1紐元/人民幣
|4.0869
|+370.00
|1新加坡/人民幣
|5.4137
|+288.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8726
|+199.00
|1加元/人民幣
|5.0785
|-42.00
|1人民幣/林吉特
|0.5735
|+1.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3514
|-653.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3670
|-653.00
|1人民幣/韓元
|213.0900
|-263.00