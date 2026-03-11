10/03/2026 14:42

▷ 開源AI智能體OpenClaw全球爆紅，GitHub收藏數破13.8萬

▷ 安裝技術門檻催生商業服務，二手平台報價300-1500元人民幣

▷ 工信部預警OpenClaw默認配置存安全風險，用戶遇失控耗數億Token More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社記者王寧慧10日報道》因圖標是一隻紅色龍蝦，開源AI智能體OpenClaw被網友親切地稱為「龍蝦」，調試它的過程叫「養蝦」。這隻「龍蝦」在過去數周席捲全球開發者社群，在GitHub上的收藏數(Star)已升破13.8萬個，一舉超越擁有30年歷史的Linux。英偉達創始人黃仁勳稱之為「近期最重磅的AI軟件發布」。不同於傳統的對話式AI，OpenClaw的定位是「具備自主執行能力的分布式AI助手」。簡單來說，你只需要用自然語言下令，例如「幫我將數據整合為報告」，它就能自己規劃步驟、打開Excel製表分析、上網搜索數據，最後把完整的報告保存到你指定的文件夾中。獵豹移動董事長兼CEO傅盛因為骨折而臥床，其嘗試用語音指揮OpenClaw，從零搭建了一個完整網站，在自己沒有動手寫一行代碼的情況下，完成了59個頁面的設計。然而，OpenClaw也並不像傳統AI那樣可以開箱即用，其配置與安裝需要一定的技術門檻，涉及代碼編寫、環境配置、API（應用程序接口）綁定與端口調試。這也催生出許多商機，在內地二手交易平台上，「OpenClaw上門安裝」的報價從300元（人民幣．下同）到1500元不等。更有從業者在社交平台宣稱，短短數日內憑借這門手藝賺了26萬元。*巨頭跟進，政策加碼*感受到巨大需求的互聯網大廠迅速下場。百度智能雲、騰訊雲、阿里雲等雲廠商及釘釘、飛書相繼推出OpenClaw安裝方案，以搶佔智能體市場入口。3月6日，近千名開發者與AI愛好者在深圳騰訊大廈門口排起長隊，在騰訊雲工程師的協助下完成OpenClaw雲端安裝。在產品方面，騰訊上線騰訊版「小龍蝦」WorkBuddy，定位為全場景職場AI工作台，毋須複雜部署即可使用。火山引擎亦推出ArkClaw，只需打開網頁即可使用24小時在線AI助手。另據內媒報道，騰訊還在研發一款名為「QClaw」的一鍵啟動工具，用戶下載後可在本地電腦上一鍵部署「小龍蝦」，並已打通微信及QQ雙端接入。地方政府也陸續出台支持政策，圍繞智能體生態建設新的產業集群。深圳龍崗區率先於3月7日發布徵求意見稿，提出圍繞OpenClaw與OPC（一人公司）構建創業生態，其中，對貢獻關鍵代碼、開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發具身智能設備結合應用的項目，最高給予200萬元補貼。無錫高新區、合肥高新區、常熟隨後跟進，擬從資金、算力及應用場景等多個環節扶持OpenClaw相關項目落地，發展OPC生態。*工信部預警：存在較高安全風險*「養蝦」熱潮之中，也湧入了不少缺少技術背景的普通用戶。OpenClaw的設計初衷是擁有操作系統的最高權限以執行複雜任務，然而，這也意味著用戶必須交出郵箱、文件系統、甚至網銀信息的權限。許多用戶將OpenClaw的管理接口暴露在公網上，且未修改默認憑證或關閉不必要的端口。這使得黑客可以輕易掃描並接管這些AI助手，將其作為跳板攻擊內網，或直接竊取服務器上的敏感數據。另外，有用戶反映，自己跟風部署OpenClaw後，僅進行了簡單文檔處理和網頁查詢，一天就燒掉5000萬Token，單次任務耗光8萬Token的情況也屢見不鮮。甚至有人遇到OpenClaw失控，一夜之間消耗數億Token，結果收到數萬元的賬單。即使是一定技術背景的用戶，操作不當同樣可能釀成大禍。Meta的安全總監Summer Yue在社交媒體上分享了自己的經歷：她用自己的手機遠程執行OpenClaw清理郵箱，卻發現它在未經授權的情況下，開始高速執行刪除指令。她無法遠程用手機叫停，最終只能衝回家，在電腦主機上手動強制終止執行。她事後坦言，這是一次技術開發上的「新手錯誤」：OpenClaw自動化工作流程使開發者產生過度信心，忽略了郵箱龐大的數據量可能導致AI在處理資訊時產生「上下文壓縮」現象，最終導致任務失控。3月8日，工信部就此發布預警提示，指出OpenClaw在默認或不當配置下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊和信息洩露。建議用戶關閉不必要的公網訪問，完善身份認證和數據加密，設置嚴格的權限分級與訪問控制；加強數據加密與憑證管理，防止敏感信息洩露。*AI焦慮助推「龍蝦」走紅*360集團(滬:601360)創始人周鴻禕指出，「龍蝦」現在還在早期，配置「龍蝦」對普通人來說是一件「非常難」的事。他認為，以OpenClaw為代表的智能體系統雖營造出「本地運行」假象，實則仍依賴雲端大模型指令執行。其真正價值在於展示了智能體集群的社會化交互可能性。「養蝦」熱潮的背後，是用戶對生產力進化的渴望，以及擔憂自己落後於時代潮流的恐懼。上海財經大學特聘教授胡延平接受內媒採訪時表示，OpenClaw之所以在短時間內爆紅，本質上是技術突破與社會情緒疊加的結果。他形容這一現象是「兩大海嘯迎面對撞」：一方面是AI能力的迅速躍遷，尤其是智能體能力已經逼近能夠「接管」現實任務的水平；另一方面，則是社會層面的AI焦慮與學習熱潮，人們希望盡快掌握並利用AI提升自身能力。上海計算機軟件技術開發中心人工智能研究與測評部副部長馬澤宇認為，OpenClaw的突破並不在於某項顛覆性技術，而在於一次關鍵的「質變」：它第一次讓一個Agent能夠長時間、連續地完成復雜任務，並且對普通用戶足夠友好。對於普通用戶如何使用OpenClaw，馬澤宇認為，普通用戶當然可以去嘗試，但前提是對它保持足夠清醒的認知：「在用之前，你必須先弄清楚它到底能做什麼、不能做什麼。不要把它神話成『什麼都能做』的東西，它並不是。」