10/03/2026 11:47

【ＡＩ】阿里雲與上海市金山區政府達成合作，基於「真武」芯片建算力中心

《經濟通通訊社10日專訊》3月9日，上海市金山區人民政府與阿里雲正式簽署戰略合作協議，雙方將加速阿里飛天雲智能華東算力中心建設（簡稱「阿里雲金山算力中心」），打造基於「真武」芯片的超大規模算力中心。該中心將成為華東地區規模最大的智算樞紐之一，助力上海人工智能高地建設。



根據合作協議，阿里雲金山算力中心將重點部署平頭哥「真武」算力芯片，通過構建從底層芯片、智算平台到上層應用的全棧自主算力底座，力爭成為綠色算力中心標桿。同時，阿里雲將深度參與金山區政務服務與城市治理的數字化轉型，支持金山區建設穩定可靠的政務服務基礎設施，並通過AI技術提升公共服務的實時響應效率。



公開信息顯示，2021年，總投資400億元人民幣的阿里雲金山算力中心扎根金山。阿里雲金山算力中心與張北、烏蘭察布等樞紐協同，共同建成覆蓋全國的超大規模智算網絡。(wn)