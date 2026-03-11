10/03/2026 13:55

《經濟通通訊社10日專訊》合肥高新區日前發布《合肥高新區打造人工智能OPC創業生態示範區行動計劃（徵求意見稿）》，推出15條舉措以支持OpenClaw等開源AI項目落地，打造「AI+超級個體/一人公司(OPC)」新業態標桿，最高可提供1000萬元（人民幣．下同）資金扶持，涵蓋空間、人才、算力、場景與資本五大維度。針對初創團隊最關心的辦公成本問題，合肥高新區構建了市區聯動的OPC標桿社區，提供從初創期低成本工位、成長期獨立辦公區到高成熟期整層定制空間的梯度化支持。在人才激勵方面，落戶人才最高可享30萬元就業補貼，並可申請最長6個月免費人才驛站住宿，以及每年最高3.6萬元的住房租賃補貼。算力支持力度尤為突出：OpenClaw等項目最高可申領1000萬元算力券，另有100萬元語料券及200萬元模型券，補貼覆蓋模型訓練、智能體搭建、語料採購標註等全研發流程。園區亦全面開放教育醫療、生產製造、智慧城市、社會治理等多元場景，供OpenClaw優先接入。獲評標桿示範的應用項目，最高可再獲100萬元專項補助。此外，園區人工智能專項基金將拿出不低於20%的資金定向投向高成長OPC企業，並聯動金融機構推出OPC專屬信貸產品，提供知識產權質押、信用貸款等多元化融資服務，疊加最高50%的貸款貼息補貼。高層次人才創辦的AI-OPC企業，還可分檔享受最高1000萬元創業啟動資金，用於OpenClaw智能體的開源迭代、技術研發，解決初創期資金短缺難題。(wn)