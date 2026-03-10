10/03/2026 16:06

【中東戰火】中方評論霍爾木茲海峽石油通道問題：各方有責任確保能源供應穩定暢通

《經濟通通訊社10日專訊》針對霍爾木茲海峽石油通道問題，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上強調，當務之急是有關各方立即停止軍事行動，防止緊張事態進一步升級蔓延，防止地區動盪給全球經濟發展造成更大影響



郭嘉昆還表示，能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易的通道，維護地區安全穩定符合國際社會共同利益。中方將採取必要措施保障自身能源安全。



有記者提問，伊朗仍在持續對沙特的民用基礎設施和石油設施發動攻擊，這種情況將對沙特與伊朗達成的《北京協議》造成怎樣的衝擊？對此，郭嘉昆回應，沙伊和解難能可貴，是所有地區國家共同的戰略資產，值得倍加珍惜。中國政府中東問題特使翟俊正在地區訪問，外交部將繼續及時發布特使此訪的有關信息。



沙特阿拉伯國家石油公司首席執行官Amin Nasser周二（9日）在該公司公布2025年業績後的媒體電話會議上表示，霍爾木茲海峽封鎖造成的供應中斷持續時間越長，全球石油市場可能面臨的後果就越「災難性」。(ry)