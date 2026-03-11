10/03/2026 18:02

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 廣東省發布規劃，布局高端AI芯片及智能人形機器人

▷ 目標2030年培育至少3個萬億元級新賽道

▷ 重點研發GPU、FPGA、NPU等芯片及機器人關鍵技術 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社10日專訊》廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省加快培育發展新賽道引領現代化產業體系建設行動規劃（2026-2035年）》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》指，新賽道是以新技術為核心驅動，以新產品、新場景、新模式為主要標誌，兼具跨界融合、高增長潛力、海量市場空間等特徵的細分產業領域。為加快構建廣東特色新賽道體系，因地制宜培育和發展新質生產力，《規劃》提出，在人工智能芯片方面，重點布局GPU、FPGA、NPU等高端通用人工智能芯片及ASIC專用人工智能芯片的研發、設計和製造，加快發展基於RISC-V等精簡指令集架構的人工智能芯片，積極探索高性能存算一體、類腦計算、光子計算、光電融合等人工智能芯片創新解決方案。布局發展高帶寬存儲芯片等。持續完善人工智能芯片開發與應用生態。在智能人形機器人方面，加快推動多模態感知與環境建模、靈巧手設計、運動控制算法等「大腦」、「小腦」、「肢體」領域關鍵技術突破，強化核心部件供給。組織開展「機器人+」行動，深入挖掘開放應用場景。推動建設一批服務型人形機器人應用試驗區、訓練場，聯合共建開源社區、開源生態中心和公共服務平台《規劃》目標是到2030年，全省新賽道培育促進機制初步形成，力爭培育形成萬億元級（人民幣．下同）賽道3個以上、五千億元級賽道5個以上、千億級元賽道10個以上，專精特新中小企業超4萬家，國家專精特新「小巨人」企業超3500家，國家製造業單項冠軍企業超350家。到2035年，促進新賽道持續湧現的長效機制不斷完善，政策支持、要素保障、制度供給不斷增強，培育產業新賽道100個以上，新賽道產業及市場規模突破10萬億元，打造成為全球新賽道發展的引領地和標桿地。(jq)