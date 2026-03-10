10/03/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣中間價破6.9創近三年高，即期開市大漲265點子報6.8918

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今日升破6.9關口，報6.8982，較上個交易日升176點子，止兩連跌，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開265點子，報6.8918，上個交易日即期匯率收盤報6.9183。



隔夜特朗普稱對伊朗的戰爭「已非常徹底」，美元回吐漲幅，國際油價明顯回落，市場避險情緒也明顯緩解。市場人士稱，特朗普的言論明顯緩和緊張情緒，而對人民幣而言，中國出口韌性決定短期外部擾動不改整體偏升走勢，關注中國即將公布的1-2月進出口數據。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，外需保持韌性、農曆春節時間較晚等，料支撐中國1-2月以美元計價出口同比增速，從去年12月的6.6%加快至7.1%；進口同比增幅料亦料從5.7%升至6.3%；當月貿易順差預計從1141億美元擴大至1796億美元。



平安銀行認為，當前人民幣基本實現了「三價合一」，短期內可能呈現雙向波動態勢，但人民幣匯率指數預計會保持強勢，預計本周美元/人民幣主要波動區間6.88-6.93。(jq)