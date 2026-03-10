10/03/2026 16:42

【聚焦人幣】人民幣即期收升465點子，一年半最大升幅，報6.8718

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8718，創2月27日以來逾一周新高，較上個交易日4時30分收盤價大升465點子，為2024年8月以來的一年半最大升幅，全日在6.8716至6.8935之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升280點子，報6.8745。



今日人民幣兌一美元中間價升破6.9關口，報6.8982，較上個交易日升176點子，止兩連跌，創2023年4月25日以來近三年新高，較市場預測偏弱約90點。



市場人士稱，特朗普的表態明顯緩解了市場緊張情緒，逢高結匯繼續助力人民幣反彈；最新公布的中國1-2月貿易數據表現良好，這也有利於人民幣維持偏升走勢。



興業證券宏觀團隊最新觀點認為，美伊戰爭引發美元超預期升值，但並未改變人民幣升值趨勢。短期來看，結匯的超季節性在供需層面仍對人民幣有較強支撐。另外過去三年累計約有5000億美元囤匯盤，這是未來人民幣持續升值的潛力來源。(jq)