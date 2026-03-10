10/03/2026 09:27

【兩會焦點】董明珠：促消費首先要加工資，更重要是解決就業問題

《經濟通通訊社10日專訊》全國人大代表、格力電器(深:000651)董事長董明珠9日接受《中國新聞網》「同心會客廳」採訪時表示，促消費首先要加工資，增加收入，更重要的是解決就業問題，「沒有就業，再促消費他也沒能力。總之要解決就業和提升工資待遇問題，至於待遇怎麼提要全盤考慮」。



董明珠又表示，要把年輕人從繁瑣、笨重的工作中解放出來，幫助他們從操作工向技工角色轉變，「即使沒有互聯網技術，企業也要做這件事。有了互聯網比如AI技術，給我們帶來了更好的工具，這當然是一件好事」。



談到製造業反內捲時，董明珠認為，「反對捲，關鍵是企業家和企業自己要自律，一定要把最好的產品送到市場當中去，而不能靠低價，甚至於偷工減料。這對市場和對消費者是不負責任的行為」。(sl)