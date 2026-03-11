10/03/2026 09:36

【ＡＩ】騰訊就「小龍蝦」WorkBuddy流量激增致服務不穩致歉：已緊急擴容

《經濟通通訊社10日專訊》騰訊雲代碼助手(CodeBuddy)團隊9日發布致歉信，稱CodeBuddy此前因流量激增出現登錄及服務不穩定問題，故障是由於WorkBuddy（騰訊版小龍蝦）國內公開測試上線後，用戶訪問量遠超預期，導致核心服務瞬時壓力過大。故障發生後，技術團隊已第一時間緊急擴容了10倍，目前服務已完全恢復穩定。



騰訊旗下全場景AI智能體WorkBuddy於9日正式上線，完全兼容OpenClaw的技能，毋須複雜部署即可使用。該工具被稱為騰訊版「小龍蝦」(OpenClaw)，旨在提升用戶辦公效率，能無縫接入QQ、飛書、釘釘等工具，內置了超20種Skills技能包與MCP協議。WorkBuddy國內版還可無縫切換Hunyuan、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax，並補齊了開源工具最缺的一環：企業級安全與管理。



上周五（6日）騰訊曾在深圳辦公樓下免費為用戶安裝OpenClaw，吸引近千名開發者和AI愛好者到場。騰訊主席馬化騰隨後在微信朋友圈轉發相關新聞報道感歎，「沒有想到會這麼火」。(sl)