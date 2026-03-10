10/03/2026 11:09

【聚焦數據】中國罕有公布2月單月出口大漲39.6%進口漲13.8%，首2月出口增21.8%進口增19.8%大超預期

《經濟通通訊社10日專訊》海關總署罕有在月度進出口快訊中公布2月單月數據。按美元計，2026年2月進出口總值5087.8億美元，同比猛漲27.7%。其中，出口總值2998.8億美元，激增39.6%；進口總值2089億美元，大增13.8%；貿易順差909.8億美元。環比看，2月進出口總值比上月減少13.9%，其中出口減少15.9%，進口減少10.7%。



按美元計，首2月進出口總值10995.4億美元，同比漲21%。其中，出口總值6565.8億美元，急漲21.8%，漲幅創2021年10月以來最高，大勝預期的7.1%，並較去年12月的6.6%大幅擴大；進口總值4429.6億美元，大增19.8%，增幅創2022年1月以來最高，同樣大超預期的6.3%，亦較去年12月的5.7%大幅擴大；貿易順差擴大至2136.2億美元，高於預期的1796億美元。



按以往慣例，海關總署通常在每年3月上旬合併公布當年首2個月的進出口數據，甚少單獨公布1月、2月數據，至3月中旬才會公布1月、2月的單月數據。(sl)