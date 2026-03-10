10/03/2026 17:53

【兩會焦點】周鴻禕：將推出「360安全龍蝦」，解決OpenClaw安裝門檻高、安全風險等問題

《經濟通通訊社10日專訊》全國「龍蝦(OpenClaw)熱潮」吹到全國兩會。據《北京日報》今日報道，全國政協委員、360集團(滬:601360)創始人周鴻禕接受採訪時表示，OpenClaw是了不起的創新，但也有使用門檻過高、結果隨機性強、安全風險突出等明顯短板。



周鴻禕稱，「『龍蝦』更像個實習生，需要將其視為數字員工、數字助手，耐心培養」，並透露公司將針對OpenClaw的安裝門檻高、結果隨機、安全風險三大問題，推出「360安全龍蝦」，降低使用門檻，實現一鍵部署，把普通用戶使用智能體的難度降到最低，同時保證「龍蝦」在用戶電腦上不會破壞系統、不刪除數據、不洩露密碼等隱私信息。(sl)