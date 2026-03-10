10/03/2026 13:15

【外圍經濟】蘋果去年印度產量飆五成，佔比升至四分之一

《經濟通通訊社10日專訊》據外電引述消息人士指，蘋果去年顯著調整全球供應鏈布局，2025年於印度的iPhone產量約達5500萬部，按年大幅增長53%。目前，印度製造的iPhone已佔蘋果全球總產量（約2.2億至2.3億部）的25%。



消息顯示，蘋果在當地的擴張很大程度上受惠於印度總理莫迪推行的獎勵計劃。儘管印度在物流設施及供應鏈成熟度上與中國仍有差距，但政府提供的財政補貼有效抵銷相關結構性成本。



目前，蘋果在印度的合作商包括鴻海、塔塔及和碩。除了生產iPhone 15及16等型號外，最新的iPhone 17全系列，包括Pro及Pro Max高端型號，亦已在印度進行組裝。



除了生產基地的考量，蘋果亦瞄準印度作為消費市場的潛力。目前蘋果在印度設有6間零售店，當地年銷售額已突破90億美元。市場預計，Apple Pay有望於今年內在印度正式上線，進一步鞏固蘋果在當地的零售網絡及市佔率。(rc)