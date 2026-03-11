11/03/2026 17:40

《外圍焦點》美聯儲金融監管副主席發表演講，美國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》國際油價由高位急挫逾8%，但未能釋除投資者對市場前景的憂慮，美股昨日受壓。道指收市跌34.29點或0.07%，報47706.51點；標普500指數跌14.51點或0.21%，報6781.48點；納指微升1.16點或0.01%，報22697.1點。港股方面，恒生指數收市報25898，跌61點或0.2%，成交2545億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼就監管問題發表演講。11:10pm，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布2月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料維持於2.4%；2月核心消費者物價指數年率升幅料維持於2.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：萬物新生(US.RERE)等。(wa)