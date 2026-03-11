11/03/2026 07:54

▷ 美股周二收市下跌，道指跌0.07%，標普跌0.21%，納指微升0.01%

▷ 國際油價周二跌8%，紐約期油報86美元，布蘭特期油報90美元

▷ 國際現貨黃金周二高見5238美元，紐約期金升逾2%至5210美元

《經濟通通訊社11日專訊》國際油價由高位急挫逾8%，但未能釋除投資者對市場前景的憂慮，美股周二（10日）行情受壓。 ​ ​ 道指收市跌34.29點，或0.07%，報47706.51點；標普500指數跌14.51點，或0.21%，報6781.48點；納指微升1.16點，或0.01%，報22697.1點。​ 大市早段曾因伊朗戰事而面臨巨大拋售壓力，但美國戰爭部長赫格塞斯指出，周二將是對伊朗境內目標進行「最密集打擊」的一天，並強調伊朗軍方正嚴重失利，令市場憧憬戰事有望短期內落幕。消息帶動美股跌幅大幅收窄，甚至成功收復早段的大部分失地。然而，由於中東局勢的不確定性依然存在，加上能源價格波動引發對潛在通脹及息口走向的憂慮，大市最終僅作窄幅上落。科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)微升0.1%，英偉達(US.NVDA)升1.2%，Meta(US.META)升1%，蘋果(US.AAPL)升0.4%，微軟(US.MSFT)跌0.9%。 ​ ​ 國際油價經歷戲劇性的單日波幅。受中東原油斷供的恐慌情緒驅使，油價周一（9日）曾一度飆升至接近每桶120美元的歷史高位。不過，油價走勢迅速逆轉。紐約期油重挫8%，報每桶約86美元；倫敦布蘭特期油亦大跌8%，回落至每桶約90美元水平。​ ​ ​*黃金迎來強勢反彈*​ 國際現貨黃金與紐約期金迎來強勢反彈。國際現貨黃金高見每盎司5238美元，日內報5202美元，升約1.2%。紐約期金報每盎司5210美元，錄得逾2%的升幅。美匯指數窄幅上落，日內微升0.07，報98.8。美元兌日圓維持在高位整固，報157.86，升0.14%。歐元兌美元表現反覆靠穩，盤中最高觸及1.1667，日內報1.162，跌約0.1%。(jf)