11/03/2026 09:16

【ＡＩ】英偉達擬推「NemoClaw」，加入AI小龍蝦爭霸戰

《經濟通通訊社11日專訊》據Wired雜誌最新報道，英偉達(US.NVDA)正計劃面向企業客戶，推出名為「NemoClaw」的開源人工智能智能體平台。



此舉標誌著英偉達正積極涉足當前炙手可熱的AI代理領域，迎戰近期爆紅、現已被OpenAI收購的同類軟件AI小龍蝦「OpenClaw」。



報道引述消息人士指出，NemoClaw將採用開源模式運作，意味著其軟件代碼將對外公開並容許開發者進行修改。據悉，英偉達已主動向Salesforce(US.CRM)、思科(US.CSCO)、Google(US.GOOG)、Adobe(US.ADBE)及CrowdStrike(US.CRWD)等科技巨企接洽，探討潛在的合作方案。



雖然目前尚未有正式的合作協議落實，但市場預期，合作夥伴極可能透過為該開源項目貢獻代碼，以免費獲得平台的優先使用權。(jf)