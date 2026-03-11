11/03/2026 16:27

【中東戰火】伊朗媒體警告：美科技巨企或成潛在打擊目標

《經濟通通訊社11日專訊》 伊朗官方塔斯尼姆通訊社周三（11日）報道，伊朗已將美國大型科技公司在當地的辦公地點和資產，列為潛在打擊目標。



該報道以「伊朗的新目標」為題，列出了多家美國科技公司在中東地區的區域辦公室，以及雲計算、數據和研發中心。報道稱：「隨著地區戰爭擴大為基礎設施戰爭，伊朗合法打擊目標的範圍將逐步擴大。」



據報道，名單中包括谷歌、亞馬遜、微軟、英偉達、IBM、甲骨文和Palantir等企業的辦公地點，位於以色列、迪拜和阿布扎比等地。



伊朗革命衛隊此前曾對該地區的戰略設施發動空襲，包括位於迪拜的亞馬遜數據中心等設施。(jf)